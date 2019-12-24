24.12.2019

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с 24 по 29 декабря пользователей App Store ждут ежедневные сюрпризы

App Store

Компания Apple устраивает рождественскую раздачу подарков. С 24-го по 29-е декабря в App Store пользователей будут ожидать ежедневные сюрпризы от Apple. Скорее всего, компания будет раздавать некоторые платные игры и приложения.

Уведомление об этом обнаружили пользователи в Австралии и некоторых азиатских странах, но сам «сюрприз» пока что недоступен.

Пока что нет подтверждения касательно того, распространяется ли данная акция на все страны, но скорее всего оно будет.

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