с 24 по 29 декабря пользователей App Store ждут ежедневные сюрпризы

Компания Apple устраивает рождественскую раздачу подарков. С 24-го по 29-е декабря в App Store пользователей будут ожидать ежедневные сюрпризы от Apple. Скорее всего, компания будет раздавать некоторые платные игры и приложения.

Уведомление об этом обнаружили пользователи в Австралии и некоторых азиатских странах, но сам «сюрприз» пока что недоступен.

Пока что нет подтверждения касательно того, распространяется ли данная акция на все страны, но скорее всего оно будет.