Rolls-Royce анонсировала новый электрический самолет

Британская компания Rolls-Royce анонсировала электрический самолет, который, как утверждается, станет самым быстрым в мире в своем классе. По заявлению разработчиков, новинка превосходит актуального рекордсмена почти на 150 км/ч по скорости полета.

Презентация новинки прошла в аэропорту Глостершир, расположенном на западе Англии. Самолет создан в партнерстве с производителем электродвигателей и контроллеров YASA и авиационным стартапом Electroflight при финансовой поддержке Института аэрокосмических технологий (ATI), Департамента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии правительства Соединенного Королевства и Инновационного агентства Великобритании. Стоимость проекта составляет 8,5 млн. долларов.

Мощность двигателя самолета составит 1005 л.с., максимальная скорость — около 482 км/ч, а на одном заряде массива аккумуляторов он сможет пролететь до 320 км. Особенностью конструкции самолета стали уменьшенные лопасти пропеллера особой конструкции, снижающие уровень шума. В компании также отметили, что КПД установленной силовой системы самолета составляет 90%.

В ближайшие месяцы специалисты компании Rolls-Royce займутся установкой в самолете электродвигателей. Первый тестовый полет электрического самолета запланирован на весну 2020 года.