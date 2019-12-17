18.12.2019

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Realme Buds Air: беспроводные наушники с шумоподавлением и игровым режимом за 56 долларов

Realme Buds Air

Компания Realme сегодня представила свои первые полностью беспроводные наушники погружного типа Buds Air. Новинка получила эргономичный дизайн, удобный при ношении и богатый функционал.

Комплект включает независимые модули для левого и правого уха. Применены 12-миллиметровые излучатели, обеспечивающие насыщенные низкие частоты.

Realme Buds Air

Для обмена данными с мобильным устройством на базе Android или iOS служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Встроенный инфракрасный датчик автоматически приостанавливает воспроизведение, если пользователь снял наушники.

Имеются два встроенных микрофона, которые позволяют повысить качество передачи голоса во время телефонных разговоров, а также обеспечивают функционирование системы шумоподавления.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке батарей — три часа. Зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 17 часов. Аккумулятор футляра может подзаряжаться проводным способом через интерфейс USB Type-C или беспроводным — через специальную площадку с технологией Qi.

Есть поддержка специального игрового режима Gaming Mode, при активации которого задержки уменьшаются на 51%, за счет чего достигается отличая синхронизация звука и изображения. Наушники получили сенсорные зоны управления для переключения треков, приема/отклонения звонков и вызова помощника Google Assistant.

Realme Buds Air доступны в желтом, белом и черном вариантах цветового исполнения по цене 56 долларов.

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