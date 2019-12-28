Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества

Bakcell предоставляет своим клиентам не только лучшее покрытие сети и самый быстрый мобильный интернет в Азербайджане, но и дополнительные преимущества, практически в любом сегменте потребительского рынка.

Так, осуществляя Ulduzum — одну из крупнейших в Азербайджане программ лояльности, Bakcell предоставляет своим клиентам эксклюзивные скидки и кампании в более чем 500 точках продаж и обслуживания от более 350 местных и международных партнеров. Пользователи программы имеют возможность пользоваться эксклюзивными акциями и скидками от популярных ресторанов и отелей, престижных магазинов одежды, парфюмерии и электроники, а также оздоровительных, спортивных и развлекательных центров, самых популярных кинотеатров, банков, книжных магазинов, провайдеров кабельного телевидения, международных логистический компаний и даже авиакомпании.

Охватывая наиболее популярные сегменты потребительского рынка, сеть Ulduzum включает в себя «Mover.az», который является одним из самых востребованных сервисов международной электронной торговли и доставки. В рамках этого партнерства, Mover.az предоставляет 10% скидку на комиссию по доставке товаров из Турции, посредством кода Ulduzum.

Любителям книг тоже понравится Ulduzum, поскольку в обширный список партнеров программы входит одна из самых популярных в Азербайджане сетей книжных магазинов — Libraff. Абоненты Bakcell могут использовать свои коды «Ulduzum», чтобы получить скидку 10% при покупке книг от таких издательств как «Teas Press», «3 alma» и «YaY».

Широкий спектр партнерских сетей Ulduzum также включает в себя крупнейшие банки страны. Согласно кампании, которая продлится до 31 декабря 2019 года, используя код Ulduzum, абоненты Bakcell могут получить бесплатную мультивалютную карту Gold от NBCBank.

Отметим, что недавно, компания Bakcell представила обновленную версию мобильного приложения «Ulduzum». Абоненты Bakcell, скачавшие приложение, могут с легкостью найти партнеров программы, получить коды для скидок и информацию о текущих предложениях. Также, новое приложение поможет пользователям узнать о сэкономленных суммах, активированных кампаниях, заработанных «кэшбеках», кодах использованных в течение дня и других преимуществах, предлагаемых в рамках программы лояльности «Ulduzum». Помимо всего, скачав приложение, абоненты смогут принять участие в различных играх, чтобы выиграть призы.

Более подробную информацию о программе можно получить на странице www.ulduzum.az