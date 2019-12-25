Продолжается прием заявок на участие в программе «Scale Up Accelerator»

Прием заявок на участие в разработанной специально для женщин программе «Scale Up Accelerator» продолжается. Программа осуществляется по инициативе организации «Бизнес-женщины Азербайджана», при поддержке Министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Посольства США в Азербайджане, PASHA BANK и компании “PwC Azerbaijan”.

Основная цель программы «Scale Up Accelerator» состоит в том, чтобы предоставить женщинам, занимающимся малым и средним бизнесом необходимые знания, для расширения и ускорения развития своего дела, а также повысить их роль и влияние на экономику. Обучать программе, которая будет длиться 8 недель, будут 5 профессиональных менторов. Участники программы получат возможность воспользоваться знаниями, полученными в ходе сессий, посвященных таким темам, как цифровая трансформация, ее ключевые области и значение, права и защита интеллектуальной собственности, корпоративные коммуникационные стратегии, правильное использование ресурсов и развитие личности. К концу программы участники смогут разрабатывать и реализовывать стратегии развития бизнеса в условиях меняющейся экономики, совершенствовать свои лидерские навыки, а также навыки инноваций и цифровой трансформации.

Женщины-предприниматели, учредители и соучредители могут принять участие в программе, которая очень полезна с точки зрения получения новых знаний и опыта от профессионалов, а также установления деловых отношений с единомышленниками.

Последний срок подачи заявок — 28 декабря.

Для регистрации и получения дополнительной информации перейдите по ссылке: www.abw.az.

Подайте заявку сейчас и не упустите возможность стать частью этого замечательного путешествия!