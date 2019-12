Продажи электромобилей и плагин-гибридов BMW превысили полмиллиона

BMW Group объявила о том, что продажи ее электромобилей и плагин-гибридов по всему миру преодолели отметку в 500000 экземпляров.

500,000

…electrified BMW Group vehicles have been sold. Statistically, one every four minutes. And counting.#NextGenJoy pic.twitter.com/FVEIf5O8yx

— BMW (@BMW) December 19, 2019