Продажи электромобилей и плагин-гибридов BMW превысили полмиллиона

BMW Group объявила о том, что продажи ее электромобилей и плагин-гибридов по всему миру преодолели отметку в 500000 экземпляров.

500,000

…electrified BMW Group vehicles have been sold. Statistically, one every four minutes. And counting.#NextGenJoy pic.twitter.com/FVEIf5O8yx — BMW (@BMW) December 19, 2019

«Полмиллиона транспортных средств — лучшее доказательство: наш широкий ассортимент электрифицированных транспортных средств отвечает точным потребностям клиентов. Теперь мы значительно ускорим темп. Мы стремимся иметь один миллион электрифицированных транспортных средств на дорогах в течение двух лет», — сказал Оливер Ципсе (Oliver Zipse), председатель правления BMW AG.

В настоящее время в модельном ряду BMW Group насчитывается 12 электрифицированных транспортных средств. Компания является лидером на рынке электромобилей в Германии с 2016 года, а также занимает лидирующие позиции в Европе и во всем мире. BMW Group сформулировала четкие цели по продажам на предстоящие годы: четверть всех автомобилей, продаваемых в Европе, должна быть электрифицирована к 2021 году, не менее трети — к 2025 году и не менее половины — к 2030 году.

В ближайшие годы ассортимент электрифицированных транспортных средств значительно расширится.

В 2020 году электрический кроссовер iX3 станет первым автомобилем BMW Group с технологией пятого поколения BMW eDrive. Ожидается, что крупнейшим регионом сбыта электрокара BMW iX3 станет Китай, где он также будет производиться для глобального рынка. Следующим в линейке полностью электрических автомобилей станет BMW iNEXT, который будет доступен с 2021 года. В этом же году должен выйти электрический автомобиль BMW i4 класса Gran Coupe.