Представлены электроскутеры Ninebot с запасом хода до 200 км

Компания Ninebot, тесно сотрудничающая с Xiaomi, представила новое поколение скутеров E-серии. В линейку вошли пять моделей, отличающихся запасом хода и скоростными характеристиками.

E-серия Ninebot представлена следующими моделями:

E80C: дальность пробега до 90 км при максимальной скорости до 51 км/ч;

E90: 100 км, 55 км/ч;

E100: 100 — 200 км, 60 — 65 км/ч;

E125: 120 — 240 км, 80 — 100 км/ч;

E200: 200 км, до 100 км/ч.

Дальность пробега скутеров зависит от динамики езды и веса владельца. Во избежание преждевременного выхода из строя, электроника автоматически подскажет, когда необходимо подзарядить аккумулятор в случае продолжительного простоя транспортного средства.

Новая линейка скутеров Ninebot оснащена рядом дополнительных функций. Новинки способны распознавать такие сценарии движения, как поездка, остановка или буксирование. При ручном толкании транспорта в горку он автоматически помогает владельцу приводом электромотора.

При посадке за руль автоматически убирается подножка. После парковки транспортного средства происходит обратное действие. Предусмотрено отслеживание местоположения по GPS, возможность удаленной блокировки или включения сирены, имеется противоугонная система. Еще одна особенность скутеров Ninebot — наличие «бортового самописца», который фиксирует всю информацию во время поездки.

Стоимость моделей варьируется от 685 долларов до 2429 долларов. На все транспортные средства распространяется трехлетняя гарантия на аккумуляторы и шестилетняя гарантия на двигатели. На раму скутеров производитель дает пожизненную гарантию. В продажу электроскутеры Ninebot поступят в начале 2020 года.