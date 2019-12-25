25.12.2019

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Представлен MediaTek Dimensity 800: процессор для смартфонов среднего класса

MediaTek Dimensity 800

Компания MediaTek в конце ноября официально представила Dimensity, новую линейку процессоров. Первым чипом в новом семействе стал MediaTek Dimensity 1000, который включает в себя модем 5G и предназначен для флагманских смартфонов.

Сегодня компания представила новое решение для смартфонов среднего ценового диапазона под названием Dimensity 800.

Новый чип оснащен четырьмя производительными ядрами Cortex-A77, работающими на частоте 2,6 GHz и четырьмя энергосберегающими Cortex-A55 (2,2 GHz). За графические возможности чипа отвечает GPU Mali-G77 MP9. В процессор Dimensity 800 интегрирован 5G-модем Helio M70, с потенциальной пропускной способностью 4,7 Гбит/с и поддержкой автономных (SA) и неавтономных сетей (NSA).

Массовое производство SoC начнется в первом квартале 2020 года, а первые смартфоны с чипом Dimensity 800 появятся в продаже уже во втором квартале.

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