Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A01, который должен выйти на рынок в ближайшее время.

Аппарат оснащен ЖК-дисплеем Infinity-V диагональю 5,7 дюйма с разрешением HD+.

Устройство построено на базе восьмиядерного процессора, представленного четырьмя производительными ядрами с тактовой частотой 1,95 GHz и четырьмя энергоэффективными (1,45 GHz). Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, встроенной флэш-памяти 128 Gb с возможностью расширения картой microSD до 512 Gb.

Смартфон получил двойную основную камеру, в которой используется главный датчик изображения разрешением 13 Мп с диафрагмой F/2,2 и дополнительный 2 Мп (датчик глубины для портретной съемки, f/2.4). В каплевидном вырезе дисплея разместилась 5 Мп фронтальная камера.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мА·ч. На верхней панели находится разъем 3,5 мм для подключения наушников. Сканера отпечатков пальцев нет. Габариты: 146,3 x 70,9 x 8,3 мм.

Samsung Galaxy A01 будет предлагаться в черном, синем и красном цветах корпусах. Дата начала продаж и цена будут объявлены позднее.