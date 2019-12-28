28.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиПравительство Франции будет сканировать социальные сети на предмет неуплаты налогов

Правительство Франции будет сканировать социальные сети на предмет неуплаты налогов

предмет

Таможенным и налоговым органам Франции разрешили просматривать профили пользователей, сообщения и фотографии на предмет наличия нераскрытых доходов, об этом пишет BBC. Новые правила являются частью закона о налоговых изменениях, принятом на прошлой неделе.

Конституционный суд признал, что неприкосновенность частной жизни пользователей и свобода выражения мнений могут быть поставлены под угрозу, но отметил, что власти будут использовать только публичную информацию, а не личные данные, которые пользователь предпочел скрыть. Также Конституционный суд заявил, что регулирующие органы должны внимательно следить за тем, как используется информация.

Массовый сбор данных является частью трехлетнего эксперимента по онлайн-мониторингу, проводимого французским правительством, что значительно расширяет полномочия государства по онлайн-наблюдению.

ТЕГИ:
Сеть 4G Nar доступна в селе Лаза
Новости по теме
События
Британская королева ищет старшег
Зарубежные Блоги
Странные челленджи, мемы и милли
События
Заявители на американскую визу т
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!