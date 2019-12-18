19.12.2019

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Пользователи Xbox теперь могут привязать учетную запись Reddit к Xbox Live

Reddit Xbox Live

Компания Microsoft объявила о том, что теперь пользователи могут привязать Reddit к профилю Xbox Live. Об этом сообщила менеджер программы Xbox Катарина Маседо (Catarina Macedo).

По мнению Microsoft, в межплатформенном мире показывать и соединять разные учетные записи сети становится все важнее. Пока функция доступна только в бета-версии приложения Xbox.

Привязка учетной записи Xbox Live к Reddit также делает пользователя официальным подписчиком ветки сообщества r/XboxInsiders. В нем идут обсуждения новых функций Xbox, а также анонсы крупных программ.

Когда пользователь соединит свои учетные записи Reddit и Xbox Live, то получит новый трофей для профиля Reddit. Также можно отобразить учетную запись Reddit в своем профиле и на карточке профиля Xbox (в настоящее время доступно в Game Bar и в приложении Xbox Beta).

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