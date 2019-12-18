Первый smart-банк Европы позволит синхронизировать все счета и карты пользователя

Бывший топ-менеджер Revolut Рики Ли (Ricky Lee) готовится к запуску нового проекта, «первого в мире smart-банка» Sync. — мультивалютной службы агрегации банковских счетов и управления личными финансами, пишет finextra.com.

Новое решение, которое скоро будет запущено в Европе, позволит в течение нескольких минут синхронизировать и связать все существующие финансовые счета и карты пользователя. Пользователи смогут делать денежные переводы между своими счетами и переводить деньги по всему миру, а также использовать целый ряд интеллектуальных функций бюджетирования и расходов с помощью встроенного в приложение стороннего сервиса.

«Sync. выступает за прозрачность и инклюзию. Каждый должен иметь возможность контролировать свои финансы, каждый должен иметь возможность отправлять деньги домой без бремени необоснованно высоких сборов, и каждый должен иметь возможность получать финансовые услуги без каких-либо дополнительных требований, чтобы получить хороший кредитный рейтинг», — сказал Рики Ли, генеральный директор и основатель Sync.

Учетная запись поставляется с картой Mastercard, которая генерирует уникальный номер CVC через приложение для обеспечения безопасных покупок. С помощью приложения можно также включать и отключать функции снятия наличных в банкоматах, бесконтактных, международных или онлайновых платежей.

Запуск Sync. запланирован на 2020 год.