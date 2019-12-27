27.12.2019

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Отраслевые прогнозы Red Hat на 2020 год

Компания Red Hat, ведущий поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 год, представленные экспертами компании. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях. Делимся кратким обзором ниже:

 1. Искусственный интеллект (AI) и AIOps

  • Отказ от интегрированных AI-платформ
  • Большие данные и малые данные – два независимых направления
  • В отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования искусственного интеллекта, а также появление новых технологий управления доверием моделей.
  • Запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования.
  • Рост интереса к AI Ops / AI Dev(Sec)Ops

2. Блокчейн

  • Токенизация
  • Растущий запрос на цифровые валюты центробанков
  • Совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless
  • Блокчейн как каркас
  • Резюме

3. Периферийные вычисления (edge computing)

  • Облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака
  • Вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений
  • Запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий
  • Телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений

4. Интернет вещей (IoT)

  • Стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах
  • Автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT
  • Корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений

 5. Аппаратные инновации

  • Рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC
  • Формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений
  • Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения.

 6. HPC и суперкомпьютеры

  • ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет

7. Инновации open source

  • Рост и распространение проектов ПО с открытым кодом
  • Разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться
  • Рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом
  • Рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности
  • Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой

 8. Безопасность

  • Общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака.

 9. Serverless-вычисления

  • Концепция serverless облегчит жизнь разработчика станет одной из отличительных особенностей платформ
  • Поставщики услуг PaaS начнут все чаще предлагать этот функционал в составе своих решений, чтобы разработчики могли использовать его в повседневной работе при создании облачно-ориентированных приложений
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