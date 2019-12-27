Отраслевые прогнозы Red Hat на 2020 год
Компания Red Hat, ведущий поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 год, представленные экспертами компании. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях. Делимся кратким обзором ниже:
1. Искусственный интеллект (AI) и AIOps
- Отказ от интегрированных AI-платформ
- Большие данные и малые данные – два независимых направления
- В отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования искусственного интеллекта, а также появление новых технологий управления доверием моделей.
- Запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования.
- Рост интереса к AI Ops / AI Dev(Sec)Ops
2. Блокчейн
- Токенизация
- Растущий запрос на цифровые валюты центробанков
- Совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless
- Блокчейн как каркас
- Резюме
3. Периферийные вычисления (edge computing)
- Облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака
- Вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений
- Запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий
- Телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений
4. Интернет вещей (IoT)
- Стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах
- Автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT
- Корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений
5. Аппаратные инновации
- Рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC
- Формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений
- Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения.
6. HPC и суперкомпьютеры
- ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет
7. Инновации open source
- Рост и распространение проектов ПО с открытым кодом
- Разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться
- Рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом
- Рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности
- Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой
8. Безопасность
- Общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака.
9. Serverless-вычисления
- Концепция serverless облегчит жизнь разработчика станет одной из отличительных особенностей платформ
- Поставщики услуг PaaS начнут все чаще предлагать этот функционал в составе своих решений, чтобы разработчики могли использовать его в повседневной работе при создании облачно-ориентированных приложений