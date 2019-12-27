Отраслевые прогнозы Red Hat на 2020 год

Компания Red Hat, ведущий поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 год, представленные экспертами компании. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях. Делимся кратким обзором ниже:

1. Искусственный интеллект (AI) и AIOps

Отказ от интегрированных AI-платформ

Большие данные и малые данные – два независимых направления

В отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования искусственного интеллекта, а также появление новых технологий управления доверием моделей.

Запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования.

Рост интереса к AI Ops / AI Dev(Sec)Ops

2. Блокчейн

Токенизация

Растущий запрос на цифровые валюты центробанков

Совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless

Блокчейн как каркас

Резюме

3. Периферийные вычисления (edge computing)

Облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака

Вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений

Запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий

Телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений

4. Интернет вещей (IoT)

Стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах

Автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT

Корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений

5. Аппаратные инновации

Рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC

Формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений

Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения.

6. HPC и суперкомпьютеры

ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет

7. Инновации open source

Рост и распространение проектов ПО с открытым кодом

Разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться

Рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом

Рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности

Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой

8. Безопасность

Общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака.

9. Serverless-вычисления