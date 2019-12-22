Открыт предварительный заказ VR-стилуса Logitech

Стилус для виртуальной реальности Logitech VR Ink Pilot Edition доступен для предварительного заказа по цене 750 долларов. Он работает с трекингом SteamVR (базовые станции 1.0 и 2.0) и предлагает относительно естественный и точный способ ввода для творческих и рабочих задач.

Logitech VR Ink Pilot Edition весит 68 гр. Он получил чувствительную к нажатию кнопку, сенсорную полосу с нажатием, кнопки меню и выхода, боковые кнопки захвата и виброотдачу. Батарея обеспечит более 2,5 часов автономной работы.

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SteamVR распознает стилус как обычное устройство ввода, но уникальное управление означает, что он не подходит для типичных игр SteamVR. Вместо этого новинка интегрирована с конкретными инструментами, в том числе Flyingshapes, Vector Suite, VRED, Mindesk, Gravity Sketch, MARUI (плагин Maya), IrisVR и Tilt Brush, Unreal Engine и Unity.

В дополнение к новинке производитель продает «коврик для рисования чернилами в виртуальной реальности» за 70 долларов. Компания описывает это как «текстурную поверхность с низким коэффициентом трения, разработанную для оптимальной производительности трекинга». Размер коврика — 594×841 мм.

Поставки начнутся в феврале 2020 года.