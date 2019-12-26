OPPO Reno3 Pro 5G: Snapdragon 765G, 90 Hz AMOLED-дисплей и 12 Gb ОЗУ

Компания OPPO сегодня официально представила смартфон Reno3 Pro 5G.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым AMOLED-экраном Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Hz. Заявлено 97% охвата цветового пространства NTSC. Пиковая яркость в 1100 нит (локальная). Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа смартфона — процессор Snapdragon 765G, объединяющий восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, встроенной – 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя модулями: 48 Мп основной сенсор Sony IMX586 (максимальная диафрагма f/1,7), 13 Мп телефото-блок (f/2,4) с функцией гибридного оптического зума 5х (оба этих модуля поддерживают оптическую стабилизацию изображения), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (116 градусов; f/2,2) и 2 Мп объектив для монохромных снимков. Есть поддержка записи видео в формате 4К@30fps. Фронтальная камера 32 Мп (f/2,4) размещается в небольшом отверстии экрана в левом верхнем углу.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4020 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки VOOC 4.0.

В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, стереодинамики с Dolby Atmos. Допускается установка двух SIM-карт. Габариты составляют 159,4 × 72,4 × 7,7 мм, вес — 172 гр.

Устройство функционирует под управлением операционной системы ColorOS 7.0 на базе Android 10.

Смартфон OPPO Reno3 Pro 5G будет предлагаться в четырех цветовых исполнениях корпуса: черном, белом, градиентных синем и фиолетовом. Стоимость версии с 8/128 Gb памяти – 570 долларов, а модификация с 12/256 Gb будет предлагаться за 640 долларов.