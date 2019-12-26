OPPO Reno3 5G: первый смартфон на платформе MediaTek Dimensity 1000

Помимо смартфона Reno3 Pro 5G, компания OPPO представила Reno3 5G – это первый смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1000. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 GHz и четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. Графический ускоритель — ARM Mali-G77 MC9. Интегрированный 5G-модем обеспечивает скорость передачи данных до 4,7 Гбит/с. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb. Вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Аппарат получил 6,4-дюймовый экран Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. В область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Основная камера имеет четырехмодульную конфигурацию. В качестве основного датчика применяется 64 Мп сенсор. Также задействованы сенсор на 8 Мп и два датчика по 2 Мп. В верхней части панели предусмотрен небольшой каплевидный вырез для 32 Мп селфи-камеры.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4025 мА·ч, реализована технология быстрой подзарядки VOOC 4.0. В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Есть приемник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 160,3 × 74,3 × 7,96 мм, вес – 181 гр.

Будут предлагаться две модификации смартфона: с 8/128 Gb памяти – 485 долларов и с 12/128 Gb памяти за 530 долларов. В продажу OPPO Reno3 5G поступит 31 декабря.