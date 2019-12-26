OPPO представила полностью беспроводные наушники Enco Free

Вместе с линейкой смартфонов Reno3 компания OPPO представила полностью беспроводные наушники погружного типа Enco Free. Новинка Oppo похожа на модель Apple AirPods. Это касается и форм-фактора, и дизайна.

Комплект поставки включает полностью независимые модули для левого и правого уха, а также футляр со встроенным аккумулятором для подзарядки. Автономность заявлена равной 3-5 часам для самих наушников и 15-25 часам суммарно с футляром.

В наушниках применяются излучатели Ultra-Dynamic, которые, как утверждается, обеспечивают высокое качество звука. Реализована технология шумоподавления. Имеется защита от влаги (IPx4). Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Технология Bluetooth Low-Latency поможет уменьшить задержки на 76% во время игр.

Наушники предлагаются в трех вариантах цветового исполнения — белый, черный и розовый.

Приобрести OPPO Enco Free можно будет по ориентировочной цене 100 долларов. Продажи начнутся 31 декабря.