Новые smart-часы Xiaomi получили круглый экран AMOLED, IP68 и NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлены smart-часы Forbidden City. Устройство оборудовано круглым 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360 × 360 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Тема оформления экрана эксклюзивная, выполнена по мотивам пекинского Запретного города.

Основой служит аппаратная платформа Snapdragon Wear 2100, объем оперативной памяти составляет 512 Mb, флеш-накопитель вместимостью 4 Gb. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 400 мА·ч.

Smart-часы поддерживают беспроводную связь Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 (LE), есть модуль NFC, что позволит осуществлять платежи бесконтактным способом.

Гаджет оснащен системой распознавания движений, непрерывным мониторингом пульса, а также приемником навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Часы защищены от влаги в соответствии со стандартом IP68. Есть встроенный умный помощник и ряд предустановленных режимов тренировки. Корпус изготовлен целиком из нержавеющей стали 316L, а ремешок выполнен из натуральной кожи итальянского производства. Габариты составляют 42,8 х 42,8 х 12,7 мм, вес — 53,2 гр.

В качестве программной платформы применяется операционная система Wear OS. Новинка совместима со смартфонами под управлением Android и iOS.

Участникам программы smart-часы Forbidden City обойдутся ориентировочно в 185 долларов, а в продаже новинка появится по цене 245 долларов.