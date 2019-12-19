Новшество от Azercell и Международного Банка Азербайджана!

Компания Azercell Telecom совместно с Международным Банком Азербайджана запустили для специальную кобренд-карту. Новая карта предоставляет клиентам прекрасную возможность получить дополнительную прибыль при ежедневных расходах. Владельцы карты могут заработать 1 балл за каждый 1 манат, оплаченный с помощью безналичных платежей, с возможностью обмена на внутрисетевые минуты или мегабайты. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо отправить SMS с соответствующим ключевым словом на короткий номер 2937.

За услугу SMS-оповещения, как и за услугу обналичивания комиссия не взимается. Карту сроком на четыре года может приобрести каждый абонент Azercell начиная с 24 декабря всего за 20 манатов в любом из филиалов Международного Банка Азербайджана, либо посредством официального сайта: https://www.ibar.az/en/individual/plastic-cards/

«В эпоху стремительного развития технологий наша самая большая задача как ведущего мобильного оператора страны является разработка новых продуктов и решений, чтобы упростить повседневные жизненные процессы и деловые операции наших абонентов. В этом плане карта, разработанная в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером, Международным Банком Азербайджана создаст абонентам возможность двойной выгоды при каждой оплате и позволит сделать свою жизнь более мобильной», — заявил президент Azercell Вахид Мурсалиев.

Кобренд карты могут быть открыты не только в национальной валюте, но и в долларах и евро. В рамках проекта “QayğıCash” Международного Банка Азербайджана, при оплатах данной картой в партнерских с банком пунктах и посредством POS терминалов Банка, 20% от потраченной суммы сразу же возвращаются на карту абонента. В скором времени, клиентам также будут предоставлены кредитные возможности данной карты.