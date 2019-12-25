Новая линия LG GRAM доказала возможность совмещения портативности и автономного режима

Новейшие граммовые ноутбуки LG Gram 17 (модель 17Z90N), LG Gram 15 (модель 15Z90N), LG Gram 14 (модель 14Z90N) и 14-дюймовый LG Gram 2 в 1 (модель 14T90N) разработаны для создания новых стандартов портативных компьютеров и удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей. Линейка ноутбуков LG Gram 2020 года основана на формуле успеха компании — легкий, компактный, длительная работа в автономном режиме.

В основе новой серии лежит процессор Intel Core 10-го поколения с графикой Iris Plus и до 24 Gb двухканальной памяти DDR4. С удвоенной, по сравнению с прошлогодними моделями, мощностью графической обработки, создатели контента смогут получить возможность еще быстрее редактировать видео в формате 4K. Пользователи будут удивляться тому, насколько плавными могут быть игры со встроенной системой Iris Plus.

С батареей мощностью 80 W, пользователи смогут часами работать в автономном режиме. Новый LG Gram также обеспечивает улучшенную беспроводную связь Wi-Fi 6, которая повышает эффективность использования энергии. Новые LG Gram оснащены системой Mega Cooling, которая позволяет устройствам охлаждаться и работать в бесшумном режиме.

Флагман LG Gram 17 — обладатель награды CES 2020 Innovation Award — идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность в портативном дизайне. Широкий 17-дюймовый IPS-дисплей с расширенным графическим массивом (WQXGA) обеспечивает четкое изображение с невероятно точными цветами. Дисплей устройства 16:10 обеспечивает больше места для работы при редактировании видео, фотографий и документов.

Модернизированная для 2020 года, новая модельная линейка, предлагает больше функций и минималистский дизайн премиального вида. Новые LG Gram 15 и LG Gram 14 продолжают наследие бренда, обеспечивающее длительное время использования зарядки. Легкие ноутбуки LG являются отраслевыми эталонами в своей способности уместить 15-дюймовый дисплей в 14-дюймовом корпусе и 14-дюймовый экран в корпусе, предназначенном для 13,3-дюймового компьютера.

Ультрапортативный конвертируемый ноутбук LG Gram 2 в 1 (модель 14T90N) возвращается в этом году с большей функциональностью и добавлением функции Thunderbolt 3. Предоставляя пользователям возможность повысить производительность и использовать устройство весом 1,145 граммов более 20 часов.