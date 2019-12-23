Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) систематически отказывается давать интервью газете The Guardian. Но журналисты издания под конец года все-таки опубликовали беседу, но не с самим Цукербергом, а с нейросетью Zuckerbot, обученной на публичных выступлениях бизнесмена.

Алгоритм создала студия Botnik, чья нейросеть «написала» книгу «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело как большая куча пепла». Программисты обучили Zuckerbot 200 тыс. слов, из которых робот компилировал ответы. Он основывался на публичных речах, интервью и блоговых записях самого Марка Цукерберга за последние три года. В итоге в распоряжении The Guardian оказалось «интервью» почти с настоящим Цукербергом.

В целом, почти все интервью выглядит комично. Но, время от времени, нейросеть выдает вполне пафосные фразы о предназначении Facebook и миссии самого Цукерберга.

Отрывок из беседы журналистов The Guardian с нейросетью Zuckerbot:

The Guardian: Здравствуйте, Марк. Спасибо, что согласились побеседовать с нашим изданием. Не будем тянуть, сразу перейдем к вопросам. В этом году вы выступили с речью о том, как важно, чтобы Facebook «давал людям возможность выразить свое мнение». Но как именно ваша социальная сеть дает пользователям сделать это?

Zuckerbot: Для начала я бы хотел выразить вам благодарность за ту помощь, которую вы оказываете мне в моей миссии. Главная цель Facebook заключается в том, чтобы собрать всех людей в единую «цифровую комнату». А также в том, чтобы рекламировать людям доллары, которыми расплачиваются, чтобы иметь возможность платить. Мы верим, что строим платформу стоимостью 8 млрд. долларов. Она даст возможность выразить мнение отцам, которые хотят выпить кофе.

The Guardian: В этом году стоял вопрос о том, как Facebook влияет на демократию. Вы сами верите в демократию?

Zuckerbot: Я верю в мечту, надежду и цели. Я действительно верю, что именно это вдохновляет каждого стать предпринимателем. Что касается лично меня, то я верю, что я — посредник между людьми и будущим интернета.

The Guardian: Вам можно доверять?

Zuckerbot: Не так давно я нашел табличку, которой потенциально может быть миллион лет. И она уже пассивно генерирует один миллион часов видео-контента за ночь. Вот этому можно доверять.

В ходе интервью нейросеть заявила, что Марк Цукерберг является «снимком» и «не просто огромным мешком с деньгами». Также Zuckerbot рассказал, что предприниматель убил электрошокером самую большую птицу в мире, после чего стал самой важной частью человеческой экосистемы. По версии Zuckerbot, Марк Цукерберг не верит в Германию, и не терпит, когда его перебивают.