19.12.2019

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Назван самый популярный голосовой помощник

голосовой

Аналитическое агентство Futuresource Consulting опубликовало глобальный рейтинг популярности виртуальных помощников по числу устройств с их поддержкой.

Лидерство по числу устройств с поддержкой Siri на данное время занимает Apple, которой принадлежит 35% рынка голосовых помощников. Аналитики связывают такую популярность с успешными продажами беспроводных наушников AirPods.

Второе место занимает Microsoft Cortana. Ассистент продолжает удерживать уверенные позиции с 22% благодаря доминированию на рынке компьютеров с Windows 10. Microsoft также наращивает усилия, продвигая Cortana в корпоративном секторе и активно внедряя ее в пакет Office 365. Третье место занимает Google Assistant — 9% рынка, а Amazon Alexa — четвертое с 4%.

Рост популярности виртуальных ассистентов в сравнении с 2018 годом составил 25%. Сейчас количество устройств с их поддержкой составляет 1,1 мрлд, а к 2023 году прогнозируемая цифра — 2,5 млрд.

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