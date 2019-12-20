20.12.2019

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На Netflix состоялась премьера первого сезона «Ведьмака»

Netflix Witcher

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера первого сезона «Ведьмака» (Witcher), который состоит из восьми эпизодов. Каждый из эпизодов, кроме седьмого, в среднем составляет около 60 минут.

Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла).

Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского и никак не связано с играми CD Projekt RED. Всего в цикл входит восемь книг, дебютный сезон основан на первых двух — «Последнее желание» и «Меч предназначения».

Можно не сомневаться, что «Ведьмак» поможет Netflix установить новый рекорд по просмотрам, учитывая ожидания и популярность франшизы в целом.

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