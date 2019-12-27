27.12.2019

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Mitsubishi откажется от автомобилей с дизельным двигателем

Mitsubishi

Автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors больше не будет разрабатывать новые дизельные силовые агрегаты. К концу 2021 года компания прекратит производство дизельных вариантов ключевых моделей автомобилей, а также «значительно сократит масштабы своего бизнеса по производству дизельных автомобилей», сообщает ресурс Nikkei Asian Review.

Во многом это решение связано с тенденциями на некоторых крупных рынках, особенно в Европе, которые дистанцируются от использования дизельного топлива. По некоторым прогнозам, в ближайшие 10 лет мировые продажи автомобилей с дизельным двигателем могут снизиться на 40%.

Предложения Mitsubishi Motors на базе дизельных двигателей будут ограничены небольшими грузовиками и некоторыми моделями внедорожников в Европе и США, а также минивэном Delica D: 5, находящимся в массовом производстве в Японии.

Другие японские производители также прекращают делать упор на поставки дизельных автомобилей в Европу, включая Toyota, Honda и компанию Nissan, партнера Mitsubishi по альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

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