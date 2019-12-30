Minecraft поможет обучению детей математике

Компания Microsoft представила учебную программу, где игроки могут изучать базовые правила математики в игре Minecraft.

Microsoft также будет популяризировать игру среди преподавателей, чтобы они использовали Minecraft для обучения разным предметам. Специально для этого они опубликовали несколько учебных курсов и планов. Компания отмечает, что «Minecraft способен преобразовывать обучение в глобальном масштабе».

Платформа Minecraft: Education Edition позволяет вовлечь учеников в изучение предмета, а учителя при этом не обязаны быть экспертами в игре.

«Именно с помощью логики и вычислений действия в игре приобретают свой смысл и наводят на более глубокие размышления. Например, ученики начнут думать о том, как использовать математику для построения стратегии. Это и есть самое важное — вовлечение учеников в науку с помощью игры», — отметили в Microsoft.

Сообщается, что преподаватели математики в младших классах смогут показать, как работают правила сложения, умножения и деления с помощью игровых блоков, которые есть в инвентаре игрока. Ученикам более старших классов Minecraft может помочь изучить правила геометрии — например, они могут строить фигуры, используя заданные блоки, а затем рассчитать ее площадь или объем.