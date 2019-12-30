30.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыMinecraft поможет обучению детей математике

Minecraft поможет обучению детей математике

Microsoft Minecraft

Компания Microsoft представила учебную программу, где игроки могут изучать базовые правила математики в игре Minecraft.

Microsoft также будет популяризировать игру среди преподавателей, чтобы они использовали Minecraft для обучения разным предметам. Специально для этого они опубликовали несколько учебных курсов и планов. Компания отмечает, что «Minecraft способен преобразовывать обучение в глобальном масштабе».

Платформа Minecraft: Education Edition позволяет вовлечь учеников в изучение предмета, а учителя при этом не обязаны быть экспертами в игре.

«Именно с помощью логики и вычислений действия в игре приобретают свой смысл и наводят на более глубокие размышления. Например, ученики начнут думать о том, как использовать математику для построения стратегии. Это и есть самое важное — вовлечение учеников в науку с помощью игры», — отметили в Microsoft.

Сообщается, что преподаватели математики в младших классах смогут показать, как работают правила сложения, умножения и деления с помощью игровых блоков, которые есть в инвентаре игрока. Ученикам более старших классов Minecraft может помочь изучить правила геометрии — например, они могут строить фигуры, используя заданные блоки, а затем рассчитать ее площадь или объем.

ТЕГИ:
Samsung покажет новый способ набора текста
Mazda считает электромобили более вредными, чем дизельные машины
Новости по теме
События
Microsoft доверила компании ERC
События
Гендиректор Microsoft Сатья Наде
События
Пользователи Xbox теперь могут п
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!