Microsoft доверила компании ERC новый контракт по программе Cloud Solution Provider (CSP) на рынках Центральной и Восточной Европы

В декабре 2019 года Microsoft, технологическая компания мирового уровня, и ERC, один из крупнейших дистрибьюторов в сфере IT на украинском рынке, в странах СНГ и Восточной Европы, объявили о расширении портфеля программных и аппаратных решений Microsoft линейкой облачных сервисов по программе Cloud Solution Provider (CSP) на рынках Центральной и Восточной Европы.

Еще более углубленное сотрудничество с Microsoft и партнерами в странах Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока, позволит удовлетворить потребности заказчиков качественно и в кратчайшие сроки.

Преимущества программы Cloud Solution Provider (CSP):

Самое широкое предложение облачных сервисов от Microsoft и других ведущих производителей, имеющихся на портале Partner Center;

Гибкая оплата (ежемесячная или ежегодная) и автоматическая удобная отчетность на имеющихся сервисах и управление ими;

Возможность для партнеров заявить о себе и увеличить свой бизнес предлагая уникальные решения на рынке и сочетая продукты от Microsoft с собственными сервисами.

«Сегодня заказчики и партнеры все чаще предпочитают именно облачные сервисы, видя в этом и финансовую целесообразность и оптимизацию в использовании ресурсов компании. Рынок облачных сервисных предложений обновляется и усовершенствуется ежедневно. Безусловно, мы довольны доверием компании Microsoft и расширением нашего контракта. Наша компания работает уже много лет как Value Added Distributor и именно авторизация по программе Cloud Solution Provider позволит нам реализовать наши возможности и предложить новый подход в продвижении решений Microsoft на рынках Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы», — отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

«Облачные сервисы стали самой масштабной и самой разрушительной силой на рынке технологий за последние 15 лет, поэтому внедрение Azure ускоряется. Для успешной реализации всех возможностей и преимуществ Azure, заказчикам будет важно изучить новые навыки и подходы к тому, как они разрабатывают, разворачивают и запускают свои программы и решения. Я рада видеть, что ERC понимает ценность облачных сервисов и помогает общей цифровой трансформации Украины и стран Центральной и Восточной Европы», — добавила Анке ден Оуден, генеральный директор в странах Центральной и Восточной Европы, во время встречи с руководством компании ERC в Киеве.

Для расширения знаний по продуктам и решениям на территории Учебного комплекса ERC действует демонстрационный центр, что позволяет нашим партнерам и их заказчикам пройти авторизованные и авторские курсы Microsoft, а также на собственном опыте ознакомиться с функциональными возможностями решений Microsoft.

Ресурсы для сотрудничества:

Общий адрес по вопросам, связанным с Microsoft — [email protected]. Азербайджан: [email protected]. Учебный комплекс ERC — [email protected]