MediaTek Dimensity 1000 обходит по производительности Snapdragon 765G

Компания Oppo сегодня представила новые смартфоны среднего уровня — Reno3 и Reno3 Pro. Модель Reno3 построена на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 1000 (в спецификации L), а Reno3 Pro на Snapdragon 765G.

Обе модели протестировали в бенчмарке AnTuTu и сравнили результаты, об этом пишет Gizmochina.

Как видно, версия на MediaTek Dimensity 1000 не только набрала больше баллов в сумме, но еще и оказалась примерно на 1°С холоднее. Dimensity 1000 превзошла Snapdragon 765G по двум самым главным позициям — CPU и GPU.

Обе модели в одинаковой степени поддерживают сети 5G, но при этом более доступный Reno3 обеспечивает еще и большую производительность, а также меньше греется.