30.12.2019

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Mazda считает электромобили более вредными, чем дизельные машины

Mazda MX-30

Представители компании Mazda заявили о том, что электромобили с емкими аккумуляторными батареями являются более вредными для окружающей среды, чем более традиционные автомобили с дизельными двигателями, пишет ресурс Engadget.

В октябре этого года компания представила свой первый электромобиль Mazda MX-30, который был оснащен довольно скромной по современным меркам аккумуляторной батареей на 35,5 кВт·ч, тогда как большинство конкурентов имеют куда более емкие аккумуляторы.

По словам европейского директора по исследованиям бренда Кристиана Шульце (Christian Schultze), таким образом компания заботится об экологии планеты. В беседе с Automotive News он заявил, что общий относительно небольшой размер батареи — это ответственный подход, призванный обеспечить такой же объем выбросов газов CO2 (включая производство и потребление энергии), который был бы сопоставим с дизельным хетчбэком Mazda 3, даже после замены батареи через 100 тыс. миль пробега.

По подсчетам специалистов Mazda, аккумуляторная батарея на 95 кВт·ч (примерно столько установлено в Tesla Model S и Model X), изначально из-за своей емкости требует куда большего количества выбросов двуокиси углерода. А если владелец электромобиля решит заменить аккумулятор, ситуация только усугубится.

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