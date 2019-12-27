MasterCard покупает компанию RiskRecon

MasterCard объявила о приобретении компании RiskRecon и ее сервиса для выявления косвенных угроз кибербезопасности в бизнес-экосистеме компаний. MasterCard будет подключать банки к этому сервису.

ИИ-сервис позволяет компаниям оценивать кибербезопасность своих бизнес-компаньонов, например, в сфере поставок. MasterCard может использовать RiskRecon для проверки банков-партнеров — сервис позволит узнать, принимают ли компании надлежащие меры для защиты информации клиентов. ИИ-сервис RiskRecon оценивает кибербезопасность компаний, собирая данные об общедоступных системах. RiskRecon рассматривает такие факторы, как настройка сайта в соответствии с рекомендациями и наличие внутренних приложений, доступных через открытую сеть. В целом алгоритмы сервиса оценивают около 40 различных параметров.

Системы, работающие с кредитными картами, являются излюбленной целью хакеров, а сервис обнаружения рисков RiskRecon в идеале позволит MasterCard предотвращать большинство кибератак. Кроме того, Mastercard может использовать сервис не только для внутренней защиты, но и предложить RiskRecon банкам, интернет-магазинам и другим партнерам для снижения риска.

Компания уже использует ряд сервисов для обеспечения кибербезопасности. Система раннего обнаружения угроз MasterCard предупреждает банки, если учетные записи клиентов оказываются скомпрометированы в результате кибератак, а набор инструментов Cybersecurity, выпущенный в 2019 году, позволяет партнерам банка защитить конфиденциальную информацию.

Перед сделкой с MasterCard компания RiskRecon привлекла в общей сложности 40 млн. долларов от инвесторов. Условия сделки пока не разглашаются.