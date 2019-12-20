«Лаборатория Касперского» анонсировала свой первый фестиваль короткометражек на тему технологий

Tomorrow Unlocked — онлайн-журнал о цифровой культуре, созданный «Лабораторией Касперского», — организует свой первый международный фестиваль короткометражных фильмов на тему технологий и начинает прием работ на него. Кинокартины должны рассказывать о том, как технологии меняют наш мир в лучшую сторону. Авторы короткометражек смогут побороться за денежные призы, а работы 10 финалистов будут показаны на фестивале Tomorrow Unlocked Film Festival (TUFF), который пройдет в Барселоне 5 апреля 2020 года. Кроме того, подборка конкурсных фильмов будет продемонстрирована на международной конференции по кибербезопасности Security Analyst Summit, которая также будет проходить в Барселоне с 6 по 8 апреля 2020 года.

Tomorrow Unlocked Film Festival — это первый международный кинофестиваль, организованный с целью показать, как благодаря технологиям наша жизнь приобретает новые возможности, а мир становится лучше. Для этого организаторы ищут такие фильмы, в которых сложная техническая информация преподносится легко и доступно, а в центре сюжета оказывается человек. Киноработы могут затрагивать вопросы приватности, общества и будущего, как, впрочем, и любые другие темы, связанные с технологиями. Фестиваль должен привлечь широкое сообщество инноваторов, художников, техногиков, футуристов, ученых и предпринимателей.

По итогам конкурса жюри фестиваля TUFF выберет 10 лучших короткометражек — именно они будут показаны на большом экране в Барселоне 5 апреля 2020 года. Победитель получит приз в размере 10 тысяч долларов США. Еще три призера смогут забрать по 3 тысячи долларов, а оставшиеся шесть финалистов получат по 1 тысяче долларов.

Для тех, кто считает краткость своим главным качеством, организаторы запустили отдельный конкурс The Five-Second-Challenge. По его условиям история о роли технологий должна быть рассказана в видеоролике длиной 5 секунд или меньше и выложена на YouTube с хештегом #tuff5sec. Авторы лучших работ смогут выиграть до 500 долларов США.

Регистрация и прием работ на TUFF бесплатны и открыты до 20 февраля 2020 года. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте кинофестиваля: www.tomorrowunlocked.com/tuff/.

«Кинофестиваль — очень значимое и волнующее событие для нас, это большой шаг в развитии нашего онлайн-журнала Tomorrow Unlocked. Современный мир невозможно представить без технологий, и именно они определят наше будущее, однако еще не все это понимают. Вот почему мы приглашаем творческие умы рассказать такие истории о технологиях, которые смогли бы затронуть, вдохновить и просветить людей. Мы знаем, что в мире много крутых режиссеров и сценаристов, которые создают блестящие короткометражки, и мы рады открыть для их таланта новую большую аудиторию», — рассказывает Повел Торудд (Povel Torudd), руководитель отдела продвижения бренда «Лаборатории Касперского».