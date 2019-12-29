Креативные тенденции Adobe Stock 2020: бросьте вызов ожидаемому

Компания Adobe опубликовала список трендов на 2020 год — в визуальной культуре, дизайне и моушн-графике.

Визуальная культура

Приветствуются все возрасты. Быть актуальным в любом возрасте – это новая норма. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году число людей в возрасте 60 лет и старше превысит число детей до 5 лет. Благодаря достижениям в медицине и технологии, зрелая аудитория становится не только активной, но и важной социальной фигурой и вдохновением, доказательством того, что возраст — это просто число.

Самовыражение все более важно. Благодаря социальным сетям люди становятся более публичными и открытыми, чем когда-либо, когда дело доходит до выражения своих чувств. Человеческая потребность делиться полным, честным спектром искренних эмоций теперь стала мейнстримом.

Макияж — не маска. Исторически косметика считалась маской, которую используют для достижения идеала красоты. Но сегодня люди не так заинтересованы в этом. Современный макияж направлен на то, чтобы сделать акцент на уникальной внешности человека, а цвет используют как художественное средство.

Переход от «я» к «мы». Люди стали больше объединяться. И хотя в СМИ это называют трендом поколения Z, на самом деле он присущ всем возрастам.

Дизайн

Хендмейд-гуманизм. Художники, жаждущие естественности, создали эмоционально доступный стиль, который отличается простотой и тоном ручной работы. Мы стремимся к элементам, созданным под влиянием DIY, для свежего и индивидуального подхода в цифровом мире.

Обновление ар-деко. Яркие, ностальгические визуальные элементы, напоминающие о смелой эпохе ар-деко, возвращаются. В ответ на повсеместное изящество, плоский, минималистичный дизайн, новые винтажные стили включают футуристические детали, сохраняя при этом свою декоративную привлекательность. Геометрические узоры, металлические элементы и стильная типография добавляют элегантности стилю.

Полусюрреализм. Фантастические образы открывают новые перспективы на всех платформах и видах. 2020 год покажет нам многих художников, использующих новые инструменты и методы, чтобы создать невозможное и изменить наше видение.

Современная готика. Художники создают смелые дихотомии между аналоговыми и цифровыми элементами, экспериментируя с темным и драматическим. Футуристические материалы, капризное освещение, индустриальные влияния и поразительная типография делают этот острый визуальный подход одновременно и старым, и дальновидным.

Моушн-графика

Эко-документалистика. Обсуждение климата, основанное на науке и реальных политических идеях, станет важной частью многих отраслей в 2020 году. Бренды будут использовать стиль документального фильма, чтобы изобразить проблемы и возможное будущее, с которым мир сталкивается в связи с изменением климата.

Подражание движений. Теперь пользователи социальных сетей ожидают видео с интерактивной графикой. Этот новый стандарт стимулирует развитие стиля, который реагирует на движения и тем самым привлекает внимание и увеличивает вовлеченность.

Жидкие абстракции. Жидкие абстрактные формы натуральны и органичны. Этот стиль контрастирует с вездесущим геометрическим и функциональным дизайном, создавая динамичные и плавные композиции.

Неон. Движущиеся неоновые элементы создают динамическую энергию. То, что зародилось в кино, теперь выходит далеко за рамки большого экрана. Сегодня зрители видят эти элементы в сериалах Netflix, музыкальных клипах, играх и социальных видео.

Источник: adobe.com.