Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила компания Boeing.

Космический аппарат успешно оторвался от земли и набрал требуемую высоту. Проблемы начались примерно через 30 минут после запуска. Ракета-носитель Atlas V успешно стартовала с космодрома во Флориде, а сам Starliner отделился от нее на низкой орбите в штатном режиме, но в заданное время его маршевые двигатели не включились. Позднее глава NASA Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine) заявил, что из-за технических сложностей космический аппарат не сможет продолжить запланированный маршрут в сторону МКС, поскольку сжег слишком много топлива во время маневров на орбите.

На официальном сайте NASA отмечается, что, хотя корабль и не сможет достигнуть пункта назначения, он «находится в стабильной конфигурации, пока диспетчеры полетов устраняют неисправности». Тестовый запуск происходил в беспилотном режиме. На борту аппарата нет космонавтов, только манекен по имени Роузи, оснащенный многочисленными датчиками, которые отслеживают его «состояние» во время полета.

Сегодняшний запуск должен был стать ключевым полетом для Starliner — в случае успешного завершения миссии следующий полет состоялся бы в следующем году.