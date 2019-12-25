Компания STV Global из Швейцарии выходит на азербайджанский рынок

Компания STV Global, многопрофильный интегратор решений с высококвалифицированным персоналом и сильным присутствием в Европе, в этом году объявила о выходе на рынок Кавказа и Центральной Азии. Основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария) STV Global также является партнером таких известных на нашем рынке брендов, как BARCO, Alien Vault, Citrix и др. Кроме этого, в портфолио компании есть продукты и решения KMS Lighthouse (решение последнего поколения в области управления знаниями, которое позволяет обеспечить быстрый доступ к необходимым данным всего за несколько секунд благодаря развитым интерфейсам интеграции с внешними системами, включая интеграцию с CRM, корпоративным web-сайтом и т.д.), SISENSE (BI-решение, которое упрощает анализ сложных данных, предлагая комплексную платформу, позволяющую пользователям легко подготавливать и анализировать как большие, так и разрозненные наборы данных) и Informatica (решения по управлению данными и их защите, построенные на собственном искусственном интеллекте CLAIRE, которые представляют полностью интегрированные, высокоинтеллектуальные и легко масштабируемые платформы для поддержки цифровой трансформации бизнеса). При посредничестве STV Global в Азербайджане стала доступна и продуктовая линейка американской компании BMC Software, специализирующейся на решениях для совершенствования управления IТ как бизнес-подразделением, IТ-процессами, активами и персоналом. В список предложений BMC Software входят платформа автоматизации ITSM-процессов BMC Remedy ITSM Suite (мощная и усовершенствованная платформа автоматизации процессов управления IТ-услугами, изначально созданная для мобильных устройств с интуитивным современным пользовательским интерфейсом), платформа мониторинга и управления инфраструктурой TrueSight и платформа автоматизации бизнес-процессов Control-M.

Благодаря столь широким возможностям, STV Global предлагает полный спектр корпоративных решений, включая консультации по бизнес-процессам. Сильным преимуществом компании является и превосходный пул квалифицированных ресурсов, а также отличные условия, которые компания предлагает своим партнерам.

— Одно из основных направлений деятельности STV Global в регионе как дистрибьютора будет заключаться в продвижении продукции бельгийской компании BARCO, которая с 1934 года занимается разработкой и производством профессионального оборудования для визуализации, — говорит Директор по продажам в регионе Кавказа и Центральной Азии компании STV Global Вусал Самедов. — Этот производитель уникален тем, что создает широкий спектр продукции для профессионального и корпоративного рынков. В портфолио компании есть проекторы, панели больших размеров для видеостен, беспроводные системы для совместных презентаций, светодиодные панели, а также медицинские мониторы. Продукты BARCO в сфере визуализации сегодня прекрасно себя зарекомендовали в таких областях профессионального использования, как диспетчерские пункты, оборона и авиакосмическая промышленность, цифровые кинотеатры, здравоохранение, СМИ и развлечения, имитация и виртуальная реальность.

Широкая продуктовая линейка BARCO включает в себя экраны с лазерной подсветкой проекционных модулей. Такие панели обладают в 2 раза большей яркостью, чем с традиционной LED-подсветкой и при этом обеспечивают прекрасную цветопередачу и контрастность, что позволяет использовать их при дневном свете, различая при этом все нюансы изображения. Эти характеристики, а также срок службы более 11 лет и определили основное применение панелей с лазерной подсветкой — круглосуточные диспетчерские центры, где мониторы работают в режиме 24/7, и центры управления. Известна BARCO и системами бесшовных видеостен OSV (OverView Seamless Videowall), представляющих из себя жесткие экраны обратного проецирования определенных размеров, которые позволяют визуализировать данные и видео с высоким качеством без стыков и рамок. Ассортимент таких дисплеев имеет несколько вариантов прямых и изогнутых экранов разного разрешения и яркости, подходящих для работы в самых различных областях применения, включая центры управления в коммунальной, энергетической и технологической сферах.

Традиционные профессиональные LCD-панели BARCO с высоким разрешением являются идеальным решением для видеостен в диспетчерских пунктах малого и среднего размера, холлах гостиниц и центрах обучения. Революционной разработкой на рынке LCD-видеостен стала система UniSee, состоящая из 55” LCD-панелей, не имеющих рамок, что позволяет создавать на их базе практически бесшовные видеостены. Следует отметить, что с января 2020 года все желающие ознакомиться с этим продуктом смогут посмотреть и проверить все технические возможности мониторов UniSee в Баку на демо-стенде площадью 2х2 м. А программная платформа для удаленной диагностики и управления видеостеной позволяет автоматически отслеживать и калибровать цветопередачу и яркость панелей в режиме реального времени.

Также BARCO предлагает обширный диапазон LED-экранов высокого качества как для внутренних, так и для наружных инсталляций. Широкий ассортимент высокоточных систем отображения компании BARCO применяется и в различных областях медицины, в том числе радиологии, маммографии, хирургии, стоматологии, патологии, местах наблюдения за пациентом и для формирования изображений для просмотра клинических данных, где требуется точность и эффективность. Также компания предлагает соответствующее программное обеспечение для медицинских учреждений, которое облегчает процесс диагностики.

Компания BARCO производит большой спектр высококачественных современных видеоконтроллеров различного применения. В линейку входят как обычные контроллеры видеостен для вывода большого числа источников видеоизображения и графических данных в диспетчерских, так и мощные системы по обработке изображений в реальном времени, которые обеспечивают сложную работу видеостен на крупных мероприятиях или при создании сложных стационарных инсталляций. Важной составляющей в портфеле BARCO являются программно-аппаратные комплексы Barco OpSpace, с работой которого представительство STV Global уже сегодня предоставляет возможность ознакомиться на демонстрационном оборудовании и пройти бесплатный тренинг, и Barco CMS (Control Room Management Suite). Первое представляет собой решение для рабочего пространства оператора, позволяющее значительно повысить эффективность и продуктивность его работы путем предоставления личной, эргономичной, защищенной, интегрированной среды визуализации и взаимодействия, объединяющей множество различных источников информации.

А Barco CMS — это комплекс для управления контентом в распределенных сетевых системах. Решение обеспечивает совместную работу между многочисленными рабочими станциями и прямой обмен со всеми средствами визуализации в реальном времени. Одновременное использование контента и обмен информацией между объектами системы позволяет быстро принимать решения в нештатных ситуациях, что делает Barco CMS идеальным инструментом для работы в диспетчерских и ситуационных центрах. Кроме этого, BARCO предлагает и беспроводные решения для организации эффективной и интуитивно понятной среды для совместной работы во всех конференц-залах и учебных помещениях вашей компании. С помощью ClickShare и wePresent вы сможете управлять всеми устройствами в любом месте сети из одного центрального пункта с помощью нашего пакета Collaboration Management Suite.

— Множество разнообразных высокотехнологичных решений BARCO позволяют реализовывать сложные комплексные проекты практически полностью на оборудовании одного вендора, что гарантирует их 100% совместимость, упрощает проектирование, а также существенно снижает расходы на реализацию и техническую поддержку проекта. С ростом бизнеса в Азербайджане будет открыт склад для продукции BARCO, но логистические вопросы и сегодня решаются в самые кратчайшие сроки благодаря наличию склада в Дубае. В случае необходимости и в зависимости от сроков выполнения проекта поставки могут быть организованы непосредственно со склада головного офиса в Бельгии. Также я хотел бы отметить, что в бакинском офисе STV Global работает два сертифицированных BARCO инженера. Только они могут заниматься инсталляцией и поддержкой оборудования, а также готовы помочь в течение всего гарантийного периода приобретенного оборудования. В случае привлечения сторонних специалистов оборудование BARCO будет снято с гарантии. Также хочу отметить, что в качестве партнерской поддержки STV Global организует сертификационные курсы по базовым знаниям решений BARCO и даже может частично взять на себя расходы по обучению в офисе компании в Бельгии. Мы готовы к сотрудничеству со всеми интеграторами нашего региона, — отметил в заключение беседы Вусал Самедов.