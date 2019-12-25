25.12.2019

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Компании Respect Solutions и MONT провели совместный семинар на тему «Новые возможности в Microsoft 365 для увеличения продуктивности и обеспечения безопасности»

Respect Solutions

По данным Gartner уже 37% глобальной рабочей силы мобильны и больше 50% рабочего времени уделяется на совместную деятельность, а фрагментация процессов приводит к реальным бизнес-рискам.

Как компании могут преобразовать рабочее место и расширить возможности своих сотрудников, чтобы получить больше прибыли от текущих инвестиций?

18 декабря компания в Respect Solutions и дистрибьютор программного обеспечения MONT провели совместный семинар «Инновации в решениях Microsoft 365».

В современной быстро развивающейся бизнес-среде производительность труда — это новое определение корпоративной конкурентоспособности. Информационные технологии трансформируют каждый аспект бизнеса.

Ловкие предприятия по всему миру стимулируют цифровую трансформацию на рабочем месте сотрудников, чтобы преобразовать бизнес-процессы и операции.

С помощью платформы Microsoft компании получают возможность улучшения бизнес-процессов, а также планы или дальнейшие шаги для достижения ваших целей по цифровой трансформации.

Цифровое рабочее место Microsoft 365 предлагает инновационные технологии, которые в первую очередь нравятся сотрудникам, позволяя им общаться, сотрудничать и работать эффективно.

Microsoft недавно объявил о новых инновациях с применением искусственного интеллекта в области продуктивности и безопасности.

Project Cortex, основанный на аналитике MicrosoftGraph, различных технологиях Microsoft AI и ведущих контент-сервисах SharePoint, использует расширенные возможности искусственного интеллекта, чтобы:

  • Расширять возможности людей, предоставляя знания и опыт в приложениях, которые они используют каждый день в процессе своей работы
  • Применять AI для захвата, организации и классификации контента по потокам информации и системам
  • — Управлять и защищать контент с помощью средствами интеллектуальной безопасности.

Инновации в Office 365

PowerPoint — теперь использует Искусственный интеллект в PowerPoint Designer, который предлагает предварительные фирменные шаблоны для макетов страниц.

Word — упростил взаимодействие людей в документе. Люди могут упомянуть других и добавить комментарии к задаче, которая будет добавлена в Outlook, задачи, созданные для вас.

Excel — теперь приложение предлагает новый вид листа, так что вы можете создавать частные представления и давать им имя, а затем переключаться между глобальными и частными представлениями.

Excel Online — теперь включает офисные сценарии, в которые представляют собой пользовательский JavaScript.

Новое мобильное приложение Office 365 теперь имеет оптимизированный интерфейс, похожий на рабочий стол Office.com, который поддерживает мобильные функции на телефоне.

OneDrive теперь поддерживает файлы с размером 110 ГБ. Технология Delta Sync применяется ко всем файлам в Microsoft 365, представляя возможность мгновенно обновлять и синхронизировать файлы с рабочего стола в облако.

Новые возможности PDF позволяют загружать и подписывать PDF-файлы в мобильном приложении. Существует новая связь между Outlook и OneDrive, поэтому вам не придется использовать Outlook Mobile и OneDrive в отдельности.

Ярлыки чувствительности — общие, конфиденциальные и совершенно секретные не позволяют определенным людям или командам получить доступ к документам. Политики сгруппированы в метки и могут применяться к контейнерам и объектам.

Политики автоматической маркировки позволяет создавать правила, которые будут автоматически маркировать контент организации.

Информационные барьеры — ограничивает возможность общения через информационный барьер, поэтому люди, которые не должны общаться друг с другом, не могут (и даже не будут знать, что они существуют).

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