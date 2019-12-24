Kapital Bank начал сотрудничество с российским Сбербанком

Kapital Bank начал сотрудничество в сфере денежных переводов с крупнейшим банком России — Сбербанком. В рамках сотрудничества впервые в Азербайджане Kapital Bank подключился к созданной Сбербанком системе мгновенных денежных переводов.

Отныне через сайт и мобильное приложение Сбербанка можно будет переводить деньги на карты Kapital Bank. При совершении такого перевода комиссия составит 1% (минимум 30 российских рублей) при максимальной сумме перевода 50 тысяч рублей в сутки (800 долларов США). Переводы через сайт и мобильное приложение Сбербанка будут осуществляться в российских рублях, а на карты будут начисляться в валюте манат согласно курсу Kapital Bank.

Следует отметить, что систему быстрых платежей для переводов между клиентами разных банков по номеру телефона Сбербанк запустил в начале этого года. Ранее к системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключились банки из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.