Известный блогер провел «слепое» тестирование камер смартфонов

Маркес Браунли (Marques Brownlee), один из самых популярных техноблогеров YouTube провел слепое тестирование камер смартфонов и назвал Samsung Galaxy Note 10+ лучшим камерофоном 2019 года. Второе место занял еще один аппарат Samsung — Galaxy S10e.

В тестах принимали участие 16 смартфонов, выпущенных в 2019 году: Google Pixel 4, Pixel 3a, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy S10e, OnePlus 7T и 7T Pro, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, LG G8x, Asus Rog Phone II, Asus Zenfone 6 и Royole Flexpai.

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Одним из ключевых условий было использование автоматических настроек камер всех смартфонов. Лишь в случае с Xiaomi Mi Note 10 блогер вручную выставил разрешение снимка 108 Мп, так как в автоматическом режиме оно отключено.

Все модели смартфонов были разбиты по парам, в формате соревнования на вылет, на каждом этапе которого сравнивались сделанные на девайсы фотографии. Победитель в каждой паре определялся голосованием вслепую в Twitter-аккаунте Маркеса и в Instagram. Подписчики блогера не знали, за какой смартфон они отдают свой голос. В ходе выбора лучшего снимка было принято шесть миллионов голосов.

В первом раунде Asus Zenfone 6 обошел OnePlus 7T (77% голосов против 23% соответственно), Huawei Mate 30 Pro набрал больше голосов, чем Asus Rog Phone II (69% против 31%), Samsung Galaxy Note10+ разгромил сгибаемый смартфон Royale Flexpai (77% против 23%), а Google Pixel 3a не оставил шансов LG G8X (91% против 9%).

Несмотря на 108 Мп датчик Xiaomi Mi Note 10, он был разгромлен Samsung Galaxy S10e (7% против 93% соответственно). Не лучшим оказался и iPhone 11 Pro, он не устоял против OnePlus 7T Pro (30% против 70%). Победителем в битве Google Pixel 4 и Sony Xperia 1 вышел смартфон американской компании (90% против 10%). Redmi K20 Pro сумел обойти по качеству съемки Huawei P30 Pro (75% против 25%).

Для всех последующих тестов блогер снимал новые фотографии. В итоге в полуфинал вышли пары смартфонов Huawei Mate 30 и Samsung Galaxy Note 10+, а также Samsung Galaxy S10e и Google Pixel 4.

В заключительном противостоянии за звание смартфона с лучшей камерой встретились два устройства Samsung: Galaxy Note10+ и Galaxy S10e. Победителем стала модель Galaxy Note10+. Блогер отметил, что проведенный тест не претендует на высокую объективность, но стоит принимать во внимание то, что в голосовании за лучший камерофон участвовали шесть миллионов пользователей, при этом ни одна модель не была раскрыта до оглашения результатов.