19.12.2019

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Isuzu покупает у Volvo подразделение UD Trucks за 2,3 млрд. долларов

Volvo UD Trucks

Компании Isuzu Motors и Volvo AB выступили с совместным заявлением, согласно которому Isuzu приобретает у Volvo ее японское подразделение UD Trucks за 2,3 млрд. долларов, пишет Reuters. Также японская компания намерена объединить усилия со шведским партнером для разработки электрических и автономных грузовиков. Стороны планируют завершить сделку к концу этого года.

Ожидается, что это объединение повысит конкурентные возможности Volvo с немецкой компанией Daimler, индийской Tata Motors и китайской Dongfeng Motor. В то же время, Isuzu, производителю малых и средних дизельных грузовиков, сделка может помочь в разработке грузового автомобиля на электрическом приводе.

Volvo AB является одним из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей. Помимо японской UD Trucks, ей принадлежат такие марки, как шведская Volvo Trucks, французская Renault Trucks и американская Mack Trucks.

 

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