iPhone XR — самый продаваемый смартфон в мире

Компания Counterpoint Technology Market Research составила рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года.

Возглавил рейтинг Apple iPhone XR — один из самых успешных смартфонов Apple в течении последних лет. А выход iPhone 11 только укрепил позиции XR, так как он существенно подешевел.

iPhone XR уже несколько кварталов подряд остается самым продаваемым смартфоном в мире. В третьем квартале устройство не сдало позиций и осталось лидером с долей в 3% всего рынка.

На втором месте расположился Samsung Galaxy A10 с 2,6%, что является очень хорошим результатом. Замыкает тройку лидеров Galaxy A50, который занял 1,9% рынка.

В первую десятку вошли Oppo A9 (1,6%), iPhone 11 (1,6%), OPPO A5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), OPPO A5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%).