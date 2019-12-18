18.12.2019

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Инвестиции Ford на модернизацию двух заводов в Детройте составят 1,45 млрд. долларов

Ford

Компания Ford сообщила о планах инвестировать 1,45 млрд. долларов в модернизацию двух заводов в Детройте и создание новых технологий. Это позволит создать дополнительно 3000 новых рабочих мест. Отмечается, что модернизированные производственные мощности позволят в перспективе организовать сборку электрических, автономных и спортивных автомобилей.

750 млн. долларов будет инвестировано на модернизацию завода по сборке автомобилей Michigan Assembly Plant в округе Уэйн, где в течение следующих трех лет будет создано 2700 новых рабочих мест. Инвестиции будут направлены на разработку нового внедорожника Ford Bronco, а также небольшого пикапа Ranger. Здесь также будет создан новый центр для разработки автономных автомобилей, а также модификации существующих моделей и создания новых технологий.

Еще 700 млн. долларов будет инвестировано в завод по производству грузовиков в Дирборне (штат Мичиган), где будет создано 300 новых рабочих мест.

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