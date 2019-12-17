Intel приобрела израильского производителя чипов для искусственного интеллекта Habana за 2 млрд. долларов

Корпорация Intel приобрела израильского разработчика чипов для искусственного интеллекта Habana Labs. Сумма сделки составила 2 млрд. долларов. По условиям сделки Habana Labs останется независимым подразделением со штаб-квартирой в Израиле. Прежним останется и руководство компании. Израильская компания поможет укрепить позиции корпорации на рынке искусственного интеллекта.

По прогнозам Intel к 2024 году рынок ИИ-чипов превысит 25 млрд. долларов. В 2019 году Intel ожидает получить более 3,5 млрд. долларов выручки (+20% за год) от своего подразделения, занимающегося такими процессорами.