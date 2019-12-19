IBM создала безопасный и дешевый аккумулятор без кобальта

Специалисты IBM Research разработали аккумулятор из новых материалов, который по ряду характеристик превосходит широко распространенные сегодня литий-ионные батареи.

В сегодняшних аккумуляторах часто используются тяжелые металлы, такие как никель и кобальт. Это делает их опасными для человека и окружающей среды. Кроме того, запасы тяжелых металлов ограничены, а при добыче кобальта, по данным Financial Times, используются детский труд.

Новая технология IBM предполагает создание аккумулятора на базе трех новых материалов, среди которых тяжелых металлов нет. Химический состав материалов, из которых выполнены анод, катод и жидкий электролит, исследователи не раскрывают, однако уверяют, что необходимые материалы могут быть получены из обыкновенной морской воды и то, что они значительно дешевле используемых в современных литий-ионных батареях. Немаловажно, что новый аккумулятор также менее огнеопасен.

По словам специалистов IBM Research, их разработка превосходит литий-ионную технологию по многим важным параметрам. Так, если верить ученым, их аккумулятор сможет заряжаться до уровня 80% за пять минут. Энергетическая плотность новинки сопоставима с передовыми образцами литий-ионных аккумуляторов, а ее энергоэффективность превышает 90%.

Ученым утверждают, что проведенные ими тесты показали возможность применения этой технологии при изготовлении аккумуляторов с весьма продолжительным сроком службы, но не приводят каких-либо конкретных данных на этот счет.

Ожидается, что продукция на основе разработанной технологии может найти применение в энергетике, автомобиле- и авиастроении. Несмотря на то, что исследования находятся на ранней стадии, IBM Research заключила контракты на совместную разработку нового поколения аккумуляторов и инфраструктуры для их совершенствования и производства с Mercedes-Benz Research, Central Glass (производитель электролитов) и Sidus (производитель аккумуляторных батарей).