18.12.2019

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Iberia и Samsung оцифровывают услуги в испанских аэропортах

Iberia

Испанская авиакомпания Iberia заключила партнерское соглашение с компанией Samsung с целью повышения эффективности работы систем помощи в аэропортах.

Сообщается, что в рамках соглашения, компания Samsung предоставила Iberia более 800 своих устройств. Они будут использоваться сотрудниками Iberia Airport Services для оказания той или иной помощи пассажирам.

В документе упомянуты лишь два устройства: смартфон Galaxy Xcover 4S и планшет Galaxy Tab Active 2. Оба имеют дополнительную защиту от физических воздействий.

Благодаря ряду приложений, включая CORA, Kepler, Push to Talk и Teams, сотрудники компании смогут объединять всю информацию в едином реестре и получать новые задачи в режиме реального времени.

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