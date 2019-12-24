Huawei запустит собственную альтернативу сервисам Google

Компания Huawei активно сотрудничает с разработчиками для создания полноценной альтернативы сервисам и приложениям Google.

Генеральный директор индийских филиалов Huawei и Honor Чарльз Пенг (Charles Peng) подтвердил, что компания близка к запуску полного набора альтернативных приложений.

«У нас есть Huawei Mobile Services, мы стараемся создать новую мобильную экосистему. Большинство ключевых приложений, таких как навигация, платежи, игры и обмен сообщениями, будут готовы к концу декабря», — отметил Пенг.

Сервисы Huawei уже доступны пользователям на территории Китая, которые могут установить приложения Huawei Mobile Services и HMS Core, находящиеся в стадии бета-тестирования. Они предлагают интеграцию с учетными записями Huawei, встроенную платежную систему, электронный кошелек и службу уведомлений. Данный пакет сервисов и приложений позиционируется как альтернатива программному обеспечению Google для смартфонов. Вторым регионом присутствия Huawei Mobile Services станет Индия.

Компания всячески старается привлечь разработчиков, предлагая им очень выгодные условия и вознаграждения за поддержку Huawei Mobile Services. По данным Huawei, набор сервисов HMS уже используют более миллиона разработчиков, а сама платформа предлагает более 45 тыс. игр и приложений. Для стимулирования разработчиков Huawei ранее создала специальный фонд с капиталом в 1 млрд. долларов.