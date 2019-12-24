Григорий Низовский: «Образование — это наше основное направление»

В этом году компания Acer, один из мировых лидеров по производству компьютерной техники, представила свои новейшие разработки на 25-й юбилейной выставке bakutel 2019. Гостям выставки был представлен широкий спектр образовательных продуктов в рамках программы Acer for Education. Также следует отметить, что с 2015 года Acer является официальным партнером завода HTech Invest, компании-резидента Мингечевирского парка высоких технологий, созданного при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Данное партнерство позволяет кастомизировать продукты под нужды школы или вузов, обеспечивать специальные поставки под конкретные задачи государственных заказчиков страны и повышать уровень технологического развития государства. Посетители стенда Acer на bakutel 2019 также получили возможность познакомиться с линейкой продуктов ConceptD — новым брендом, объединяющим технику для создания сложного, преимущественно графического или видеоконтента. Более подробно рассказать о новых продуктах и глобальной стратегии компании мы попросили вице-президента Acer REET Григория Низовского.

— Позиции Acer сегодня очень сильны в сфере образования, но на наших рынках в основном предложения базируются на машинах, работающих под управлением операционной системы Windows. Что происходит с Chrome OS от Google? Она не интересна этому сектору?

— Я думаю, что здесь надо рассматривать два момента. Во-первых, есть ряд стран, где Chromebook продавать нельзя, потому что они включают модули шифрования и, например, в России их невозможно сертифицировать. Второй момент заключается в поддержке вендора. Дело в том, что Google рекомендует продавать Chromebook в тех странах, в которых компания присутствует, имеет какие-то мощности для хранения облачных данных, интерфейс переводится на локальный язык и т.д. И в этом смысле Google ведет себя достаточно правильно. Кроме того, я считаю, что наш регион еще не созрел для этого продукта, а в каких-то странах присутствуют и политические нюансы.

— Какой сектор ближе Acer, кроме образования? Например, в ряде интервью вы говорили, что Acer очень заинтересована в работе с государственным сектором…

— Образование — это наше основное направление. В принципе, мы, даже говоря о работе с государственными структурами, во многом подразумеваем именно образование. Основатели компании искренне считают, что успех, который принесла им жизнь, неразрывно связан с постоянной работой над тем, чтобы сделать общество вокруг себя лучше. А поддержка общества — это помощь в решении вопросов образования, медицины и экологии. Ведь практически в любой сфере, кроме этих, покупка техники предполагает, что вы будете с ее помощью зарабатывать.

— На Тайване Acer выступает как системный интегратор. Планирует ли компания выходить и на другие рынки с подобными решениями?

— Да, на Тайване компания занимается Интернетом вещей, бизнес-аналитикой и Smart-технологиями. Мы реализуем там элементы Умного города, в частности Умные парковки, которые значительно облегчают жизнь автомобилисту. Вам достаточно скачать приложение, и можно в режиме реального времени отслеживать, есть на парковке свободные места или нет. Система может автоматически считывать номера машины и после того, как она уедет, отправлять владельцу автомобиля счет, если к номеру привязана кредитная карта. Поставив автомобиль сразу на двух парковочных местах, водитель рискует получить счет в два раза больше. Так что эта система еще и дисциплинирует водителей. И эта технология, успешно реализованная на Тайване, сейчас начинает тестироваться в рамках пилотного проекта в России. В прошлом году совместно с министерством здравоохранения и социального обеспечения Китайской Республики (Тайвань) мы запустили web-сайт для прогнозирования эпидемий гриппа с помощью технологии искусственного интеллекта. На этом сайте публикуются данные касательно вероятных тенденций распространения гриппа и вероятного числа пациентов, которые могут обратиться в амбулаторные учреждения либо за неотложной помощью в предстоящие недели. Оценки основываются на использовании специальной модели Big Data. Эти модели уже выросли до уровня реального бизнеса на Тайване, поэтому мы считаем, что это может стать следующим достаточно интересным шагом как для нашего региона, так и для Азербайджана в частности.

— В последнее время AMD очень серьезно усилила свои позиции на рынке процессоров. Разные производители очень активно представляют персональные компьютеры, включая геймерские модели, и ноутбуки на базе последних чипов AMD Ryzen. Ваша же новая линейка ConceptD базируется исключительно на процессорах Intel. В чем заключается причина?

— На самом деле, во многих странах AMD существенно усиливает позиции, и мы очень удачно выступаем с этим вендором в ряде продуктов, в том числе ориентированных на гейминг. Если не ошибаюсь, в России доля продаж устройств Acer с процессорами AMD сегодня достигает порядка 25%, а в линейке геймерских продуктов еще выше. Что касается ConceptD, то в этом случае так сложились обстоятельства, и эти машины базируются на процессорах Intel новейшего поколения, включая даже конфигурации с двумя процессорами Intel Xeon.

— Как вы считаете, не переоценен ли рынок геймерских устройств? И не послужил ли переизбыток продуктов на этом рынке причиной выпуска линейки ConceptD, рассчитанной на людей, занимающихся творчеством?

— Если бы компания сегодня приняла решение ускоряться на рынке геймерских устройств, то, наверное, это было бы уже сложно сделать. Но я считаю, что мы сориентировались вовремя. Да, безусловно, темпы роста в этом сегменте уже не такие, какими они были с 2016 по 2018 годы. Тогда показатель роста достигал 50%. Но и сейчас рынок геймеских ноутбуков стабильно растет на 8-10%, и мы считаем, что достигли определенных вершин в этом сегменте. Приведу лишь один пример. В России всего за 2 месяца с момента начала продаж мы реализовали 15 мощнейших ноутбуков Acer Predator 21X, цена которых находилась в пределах 10000 евро. И это при том, что во всем мире, где продажи начались на год раньше, было продано всего 300 таких моделей. Поэтому мы искренне верим, что цена может быть любой, главное, чтобы это был безукоризненный и уникальный продукт. Что касается линейки ConceptD, то это, по моему мнению, та продукция, которая превосходит Apple. Порядка 30% пользователей покупает технику Apple из-за дисплеев и из-за возможностей по обработке графики. Это просто так исторически сложилось. Мы же говорим о том, что наши продукты обладают лучшими характеристиками. Сегодняшний тренд в том, чтобы переходить от выпуска компьютеров для всех к выпуску компьютеров для узкой группы людей, которые потенциально могут за это заплатить больше, потому что получают полный набор определенных характеристик, тех, которые нужны.

— И в связи с этим Acer сейчас называет себя премиальным брендом?

— Честно говоря, мы не используем таких формулировок. Сегодня нет ни одного премиального бренда, который бы привлекал к себе только за счет логотипа на своих продуктах. Просто надо ассоциировать себя с премиальностью. Естественно, на этом пути компания должна достичь какого-то уровня. И для Acer это естественный процесс, потому что мы не торгуем воздушным будущим для своих акционеров и создаем действительно уникальные продукты. Наоборот, я даже предполагаю, что тестом премиальности продуктов той же Apple станет наша линейка ConceptD. Мы можем взять любой ценовой сегмент из существующих, и если мы туда поставим адекватную технику Acer, то люди ее купят. Азербайджан также находится в списке стран, где Acer не имеет ограничения с точки зрения присутствия в различных ценовых сегментах. То есть основной показатель премиальности — это восприятие покупателем продукции бренда в каком-то ценовом сегменте.

— А почему компания ушла с рынка смартфонов и не представлена сегодня на рынке носимых устройств?

— Я думаю, что Acer не мог построить успешную бизнес-модель. Причем, как мы увидели, реально ее не смогли построить многие, кто в 2012 году приступил к выпуску смартфонов. Достаточно простой принцип здесь заключается в том, что вперед вырвались те компании, которые имели определенное количество патентов в телекоммуникационной области. Кто-то ими обменялся «по любви», а кто-то в результате судебных исков. Рынок сегодня очень консолидирован вокруг трех ведущих производителей. Наша компания не выбрала путь остающихся в их тени производителей и решила не терять деньги на этом направлении. Я считаю, что это было правильное решение, потому что сейчас бы оно ничего, кроме финансовой «боли», не принесло.

— В рамках пресс-конференции, посвященной вашему участию в bakutel 2019, вы затронули тему поддержки азербайджанских стартапов. В чем она заключается?

— В 2020 году компания приступает к реализации программы, в рамках которой стартапы или уже зрелые компании нашего региона смогут получить выход на западно-европейские потребительские рынки. Отмечу, что Acer работает с крупными сетями ритейла на протяжении многих лет, а экспертиза в логистике и сложившиеся отношения со страховыми компаниями позволят новой продукции попасть на полки магазинов в оптимальные сроки. Во многих случаях именно время, необходимое для того, чтобы дойти до потребителя, является ключом к успеху того или иного продукта, особенно в нашей области. Кроме того, у Acer есть бюро промышленного дизайна, которое может оказать помощь в вопросах подготовки продукта к серийному производству. Также мы могли бы помочь с сертификацией. Я верю, что у Азербайджана есть потенциал, чтобы стать на Кавказе второй Эстонией в сфере стартапов.