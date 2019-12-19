19.12.2019

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Гендиректор Microsoft Сатья Наделла стал человеком года по версии FT

Microsoft Сатья Наделла

Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft, стал человеком года по версии Financial Times. Отмечается, что позиции Microsoft сильно укрепились с тех пор, как в 2014 году господин Наделла вступил на этот пост. За это время совокупная прибыль акционеров превысила 1 трлн. долларов.

Когда Наделла пришел в компанию, она сильно технологически отставала от других лидеров: поисковик Microsoft проиграл Google, а попытки догнать Apple и Google в смартфонах провалились, пишет газета. Наделле удалось сделать компанию вновь актуальной и успешно избавиться от устаревших приципов.

Наделла решил, что нужно вернуть Microsoft к корням: он сделал акцент на периоде до появления Windows, когда она предоставляла программные инструменты другим компаниям.

«Мы создаем инструменты, строим платформы, чтобы другие могли создавать больше технологий. Этот подход, я думаю, более актуален в 2019 году, чем в 1975 году», — говорит Сатья Наделла.

Свидетельство успехов господина Наделлы в 2019 году газета видит в числе прочего в том, что Microsoft редко попадала в заголовки, компания сконцентрировалась на продаже технологических решений бизнесу, а не потребителям.

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