Гендиректор Microsoft Сатья Наделла стал человеком года по версии FT

Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft, стал человеком года по версии Financial Times. Отмечается, что позиции Microsoft сильно укрепились с тех пор, как в 2014 году господин Наделла вступил на этот пост. За это время совокупная прибыль акционеров превысила 1 трлн. долларов.

Когда Наделла пришел в компанию, она сильно технологически отставала от других лидеров: поисковик Microsoft проиграл Google, а попытки догнать Apple и Google в смартфонах провалились, пишет газета. Наделле удалось сделать компанию вновь актуальной и успешно избавиться от устаревших приципов.

Наделла решил, что нужно вернуть Microsoft к корням: он сделал акцент на периоде до появления Windows, когда она предоставляла программные инструменты другим компаниям.

«Мы создаем инструменты, строим платформы, чтобы другие могли создавать больше технологий. Этот подход, я думаю, более актуален в 2019 году, чем в 1975 году», — говорит Сатья Наделла.

Свидетельство успехов господина Наделлы в 2019 году газета видит в числе прочего в том, что Microsoft редко попадала в заголовки, компания сконцентрировалась на продаже технологических решений бизнесу, а не потребителям.