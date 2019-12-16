Флагманские смартфоны Vivo X30 и X30 Pro: Exynos 980, 60-кратный гибридный зум и поддержка 5G

В Китае состоялась презентация флагманских смартфонов Vivo X30 и Vivo X30 Pro. На презентации производитель направил в небо прожекторы, которые изобразили латинскую букву V. Представленные смартфоны очень важны для бренда Vivo тем, что это первые 5G-гаджеты производителя, к тому же работающие в двух диапазонах: SA и NSA.

Устройства получили 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Панель занимает 91,4% площади фронтальной поверхности корпуса. Яркость составляет 800 нит при уровне контрастности 200000:1. Под дисплеем размещен улучшенный сканер отпечатков пальцев, скорость срабатывания которого составляет всего 0,29 сек. А также смартфоны поддерживают разблокировку по лицу.

Vivo X30 оснащен однокристальной системой Exynos 980 с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной – 128 или 256 Gb.

Модель Vivo X30 получила тройную основную камеру. Она объединяет модуль с 64 Мп датчиком и максимальной диафрагмой f/1,8, блок с 8 Мп сенсором и широкоугольной оптикой (f/2,2), а также 32 Мп модуль для портретной съемки (фокусное расстояние 50 мм; f/2,0).

Камера Vivo X30 Pro содержит дополнительный четвертый модуль с перископной конструкцией на 13 Мп, который обеспечивает 60-кратный гибридный зум. Помимо впечатляющего зума, Vivo X30 Pro получил отдельный режим для съемки Луны под названием Super Moon Mode.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп с максимальной диафрагмой f/2,45. Компания отмечает, что благодаря специальной разработке Samsung, она сумела добиться минимального размера выреза на дисплее для размещения модуля.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4350 мАч, поддерживается технология FlashCharge 2.0 с максимальной мощностью зарядного устройства до 33 Вт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, чип NFC, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C. Габариты составляют 158,5 × 74,1 × 8,8 мм, вес — 196,5 гр.

Операционная система — Android 10 + обновленная Funtouch OS 10, вместе с которой дебютировала технология оптимизации Vivo Process Guardian (VPG) для максимально эффективной работы ОС.

Стоимость Vivo X30 с 8/128 Gb памяти составляет 472 доллара. Версия с 8/256 Gb оценена в 514 долларов. Vivo X30 Pro с 8/128 Gb стоит 571 доллар, а комплектация с 8/256 Gb предлагается за 614 долларов.