Финляндия открыла доступ к бесплатному онлайн-курсу по ИИ всем желающим

Правительство Финляндии в прошлом году создало вводный онлайн-курс по искусственному интеллекту для граждан страны. Теперь доступ к нему открыли всем желающим в качестве рождественского подарка.

Курс состоит из 6 разделов. В них рассказывается, что такое искусственный интеллект, какие проблемы он решает и где применяется. Пройти его можно будет из любой точки мира.

Финляндия переведет курс на все языки стран Европейского Союза. На данное время курс под названием «Элементы искусственного интеллекта» доступен на английском, шведском, эстонском, финском и немецком языках. На один раздел может уйти от 5 до 10 часов.