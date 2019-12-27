Facebook заставляет пользователей Messenger регистрироваться в соцсети

Создать учетную запись Facebook Messenger до недавнего времени можно было используя только номер мобильного телефона. Эта опция больше недоступна и теперь у новых пользователей должна быть учетная запись Facebook.

На официальном форуме и на Reddit начали появляться жалобы, что существующие пользователи также не могут войти в свою учетную запись Messenger, не имея связанной учетной записи Facebook. На официальной странице техподдержки Facebook появился вопрос «Могу ли я зарегистрироваться в Messenger без учетной записи Facebook?». Ответ: «Нет, вы должны создать учетную запись Facebook, чтобы использовать Messenger».

Нововведение вряд ли понравится пользователям, кто использовал Facebook Messenger для общения с друзьями или членами семьи, но не заводил учетную запись Facebook и не собирался делать это.