Facebook разрабатывает собственную ОС

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая поможет снизить ее зависимость от Android, пишет ресурс The Verge. Как сообщается, новая ОС разрабатывается с нуля, а руководит проектом Марк Луковский (Mark Lucovsky), бывший работник Microsoft и соавтор операционной системы Windows NT.

Открытой информации о новой ОС практически нет, сообщается лишь, что она будет использоваться в фирменном шлеме виртуальной реальности Oculus и в умных дисплеях Portal. На данный момент оба устройства работают под управлением модифицированной версии Android.

«Мы действительно хотим быть уверенными в том, что решения следующего поколения будут [целиком] нашими, — прокомментировал создание собственной ОС Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook. — Мы не считаем, что можем доверять рынку или нашим конкурентам, поэтому мы сделаем это сами».

Босворт также рассказал, что Facebook работает над очками дополненной реальности Orion. Проект будет представлен в 2023 году и к этому времени у компании наверняка будет готова собственная ОС. Одной из интересных особенностей AR-очков Facebook должен стать нейроинтерфейс, который позволит управлять очками с помощью мыслей. Помимо этого, компания разрабатывает собственные микрочипы и голосового помощника.

Вероятно, что Facebook хочет встать на одну ступеньку с компаниями Apple и Google, которые полностью контролируют свои аппаратные и программные платформы.