20.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareОперационные системыFacebook разрабатывает собственную ОС

Facebook разрабатывает собственную ОС

Facebook

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая поможет снизить ее зависимость от Android, пишет ресурс The Verge. Как сообщается, новая ОС разрабатывается с нуля, а руководит проектом Марк Луковский (Mark Lucovsky), бывший работник Microsoft и соавтор операционной системы Windows NT.

Открытой информации о новой ОС практически нет, сообщается лишь, что она будет использоваться в фирменном шлеме виртуальной реальности Oculus и в умных дисплеях Portal. На данный момент оба устройства работают под управлением модифицированной версии Android.

«Мы действительно хотим быть уверенными в том, что решения следующего поколения будут [целиком] нашими, — прокомментировал создание собственной ОС Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook. — Мы не считаем, что можем доверять рынку или нашим конкурентам, поэтому мы сделаем это сами».

Босворт также рассказал, что Facebook работает над очками дополненной реальности Orion. Проект будет представлен в 2023 году и к этому времени у компании наверняка будет готова собственная ОС. Одной из интересных особенностей AR-очков Facebook должен стать нейроинтерфейс, который позволит управлять очками с помощью мыслей. Помимо этого, компания разрабатывает собственные микрочипы и голосового помощника.

Вероятно, что Facebook хочет встать на одну ступеньку с компаниями Apple и Google, которые полностью контролируют свои аппаратные и программные платформы.

ТЕГИ:
ESET: умные города, искусственный интеллект и другие ИБ-тренды 2020 года
На Netflix состоялась премьера первого сезона «Ведьмака»
Новости по теме
Статьи
Стартап по производству электрос
Социальные сервисы
Facebook представила инструмент
События
Facebook купил создателей игры B
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!