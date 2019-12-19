Elroy Air представила грузовой беспилотный самолет
Компания Elroy Air создала новый беспилотный самолет, способный доставить более 135 кг груза на расстояние до 500 км. При этом транспортное средство способно самостоятельно заниматься погрузкой без сторонней помощи.
По словам инженеров, данная функция может значительно повысить эффективность грузовых операций, они могут стать круглосуточными, а компании смогут отказаться от отдельного штата сотрудников. Самолет имеет систему вертикального взлета и может использовать любое ровное пространство под место для доставки груза. Сообщается, что контейнеры отсоединяются от самолета без повреждений.
«Наша цель — создать новый тип перевозок, который не будет зависеть от инфраструктуры», — отметил глава департамента стратегии и развития бизнеса Elroy Air Кофи Асанте.
Компания планирует обслуживать широкий круг клиентов в коммерческих, гуманитарных и военных отраслях.